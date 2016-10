"Mijn vriendinnen en ik mochten discotheek niet in omdat we te dik waren"

Sven Van Malderen

6/10/16 - 18u40 Bron: The Mirror

Haar twintigste verjaardag? Die zou Bobbi Jo Goldsmith vorige vrijdag samen met negen vriendinnen vieren in Libertine, een hippe discotheek in Londen. Het draaide helaas anders uit: het groepje werd uit de rij geplukt en vriendelijk verzocht op te hoepelen omdat ze "te dik waren".

"En dan keurden ze ons eerst nog goed met hun ogen, ik kon wel door de grond zinken van schaamte", klinkt het verbitterd. "Mijn verjaardag was compleet om zeep. Ach, ik kan hier uiteindelijk nog mee leven, maar ik weet ook dat zoiets een grote impact kan hebben op meisjes die niet zo stevig in hun schoenen staan. Vandaar dat ik dit voorval onder de aandacht wil brengen. Het is 2016, dit zou toch niet meer mogen gebeuren." "Absolute schande" Haar moeder deed haar beklag op Facebook, het verhaal is daar inmiddels al duizenden keren gedeeld. "Dit is een absolute schande", vertelt Deborah Kerr aan 'The Mirror'. "Discotheken zouden zoiets niet mogen doen. Mijn dochter voelde zich vernederd. Het hele gezelschap is naar een andere dancing getrokken, maar van feesten kwam niet veel meer in huis." Boycot "Komt daar nog bij dat ze op die plek natuurlijk niet gereserveerd hadden, dus dat maakte het ook nog eens duurder. Ze heeft maat 40 en is een cheerleadster. Ik snap niet waarom ze niet binnen mocht. We hebben enkele recensies van Libertine bekeken en blijkbaar gebeurt dat daar wel vaker. Het is misschien geen slecht idee om die keet te boycotten."

"Niet de juiste look"

"Blijkbaar was het een lange Française die besliste dat de meiden niet de juiste look hadden", klinkt het in de Facebookpost. "Toen ze vroegen wat er precies scheelde, kregen ze te horen dat ze te dik en niet knap genoeg waren voor het 'imago' van de discotheek. Dit mag niet zomaar aanvaard worden, dit is discrimatie. Geen wonder dat jonge meisjes tegenwoordig zo'n complexen hebben. Libertine, je moest je schamen."



"Een moordlijf"

Dat Bobbi Jo en Deborah een gevoelige snaar geraakt hebben, blijkt uit de honderden reacties die ze intussen al gekregen hebben. "Wat een kleingeestige mensen zijn dat daar? Ze ziet er geweldig uit", klinkt het onder meer. Of nog: "Wat is er toch mis met de wereld tegenwoordig? Dat meisje heeft een moordlijf, ik zou haar net inzetten om meer volk naar mijn dancing te lokken."



"Niet onze handelswijze"

De bazen van Libertine hebben intussen gereageerd. Ze wuiven de beschuldigingen van de hand en beweren dat het groepje niet op voorhand gereserveerd had. "Het klopt dat we soms vol zitten en mensen moeten wegsturen. Tijdens die bewuste avond hadden we meer dan vijfhonderd bezoekers en moesten we 119 potentiële klanten teleurstellen. Vaste leden en mensen die op de lijst staan, krijgen daarbij uiteraard voorrang. Dat gebeurt overal. Maar nooit zullen we iemand weigeren op basis van het uiterlijk of een maatje meer."