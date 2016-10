Baby van 10 maanden aangerand en doodgeslagen door vriend (32) van haar mama

Koen Van De Sype

"We hebben nog nooit zoiets wreeds gezien." De politie van Jackson County in de Amerikaanse staat West Virginia was in shock toen ze maandag werd opgeroepen voor een gruwelijk geval van huiselijk geweld. Een man (32) bleek het 10 maanden oude dochtertje van zijn vriendin aangerand en geslagen te hebben. Het meisje haalde het niet.

Het was de mama van de kleine Emmaleigh, die de politie belde. Amanda Adkins was wakker geworden in het midden van de nacht en toen ze haar dochtertje niet meteen vond, ging ze op zoek in huis. Ze vond de baby uiteindelijk in de kelder, waar ze naakt en bloedend op de grond lag. Ze belde daarop onmiddellijk de hulpdiensten.



Bebloed

Toen de politie arriveerde aan het huis in Meadowlark Lane in Ripley, vond ze de vriend van Amanda - Benjamin Taylor - terwijl hij iets van zijn broek aan het vegen was. Het bleek later bloed van de baby te zijn. Amanda had de baby in haar armen en was ook helemaal bebloed. Ze vertelde de officieren wat ze meegemaakt had.



Hoofdtrauma

Het kleine meisje werd meteen naar de afdeling intensieve zorgen van het Charleston Area Medical Center gebracht. Ze bleek hevig door elkaar geschud te zijn, had een hoofdtrauma en was seksueel misbruikt. Ze zweefde enkele dagen tussen leven en dood, maar gisteren moest ze haar strijd staken. De zus van Amanda zamelde intussen al online 18.000 euro in om de kosten van het ziekenhuis en de begrafenis te helpen dragen.