Antionio Guterres formeel genomineerd als baas VN

Door: redactie

6/10/16 - 17u13 Bron: ANP

Antonio Guterres (67) was tussen 2005 en 2015 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. © reuters.

De VN-Veiligheidsraad heeft vandaag formeel de Portugees António Guterres genomineerd als opvolger van Ban Ki-moon als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Gisteren werd al bekend dat Guterres het zou worden. Vandaag volgde een laatste formele stemming.

De Algemene Vergadering van de VN komt volgende week bijeen om de nominatie over te nemen en de benoeming van de 67-jarige Portugees goed te keuren. Ban (72) treedt eind dit jaar af nadat hij twee termijnen van vijf jaar de baas is geweest van de VN.



Guterres was tussen 2005 en 2015 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. Daarvoor was hij premier van Portugal namens de socialistische partij.