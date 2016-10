Zwarte Pieten in alle vormen bij Albert Heijn

Door: redactie

Een Zwarte Piet, Donkere Piet, Bruine Piet, Roetveeg Piet of helemaal geen Piet. In Nederland waait de discussie over de Sint en zijn helpers - net als vorig jaar - opnieuw hoog op.

In de supermarkten van Albert Heijn, waar de sinterklaasartikelen vanaf volgende week in de winkelrekken liggen, zijn de Zwarte Pieten ook dit jaar in alle maten en vormen te zien. Of juist helemaal niet dus...



Vorig jaar nog kregen de Nederlandse medewerkers van de supermarktketen een handleiding over hoe om te gaan met discussies rond Zwarte Piet, naast strenge regels voor het uitbeelden van Sinterklaas' hulpje. "Let op dat dit geen karikatuur is, maar een leuke, enthousiaste, hedendaagse Piet", stond toen in het document.



In Vlaanderen werd het 'Pietenprotocol' toen niet rondgestuurd, "omdat de traditie rondom het kinderfeest van Sinterklaas in Vlaanderen enigszins verschilt met de Nederlandse context. En dat geldt ook voor de discussie over Zwarte Piet", zegt Sally Herygers, woordvoerster van Albert Heijn België.