VN vrezen voor totale verwoesting Oost-Aleppo

Door: redactie

6/10/16 - 15u14 Bron: ANP

De Bustan al-Bashabuurt in het Oosten van Aleppo. © reuters.

burgeroorlog syrië De Verenigde Naties zijn bang dat het oosten van Aleppo voor de kerst volledig zal worden vernietigd. Duizenden bewoners zullen sterven en duizenden zullen vluchten indien de strijd tussen de rebellen en het Syrische leger ongehinderd voortduurt.

VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura. © epa.

De VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura zei in Genève niet voor het eerst dat de wereld "een morele plicht heeft" de humanitaire tragedie in Aleppo te beëindigen. Alleen al de afgelopen dagen zijn driehonderd mensen in het oosten van de stad omgekomen door de bombardementen die de Syrische luchtmacht met steun van Rusland uitvoert.



Rusland en Syrië, zei de Italiaanse gezant, mogen zich wel eens afvragen of ze een wijk in Oost-Aleppo met 275.000 bewoners, onder wie 100.000 kinderen, willen vernietigen. Dat alles om negenhonderd tot duizend rebellen te verdrijven.



De Mistura zei dat hij bereid is desnoods zelf rebellen uit het gebied te leiden. Hij richtte zich rechtstreeks tot de strijders die nu nog in Aleppo zitten. "Als jullie besluiten te vertrekken, met behoud van jullie eer en wapens (...) ben ik persoonlijk bereid, fysiek bereid, om jullie te vergezellen.''



Rusland ziet wel wat in de suggestie van De Mistura. "Het zou tijd worden'', zei Michail Bogdanov, een vertrouweling van president Vladimir Poetin, tegen persbureau TASS.