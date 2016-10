Kandidaat-leider UKIP weer wakker na harde klap van collega op hoofd: "Geen bloedklonter in hersenen"

Door: redactie

De beoogde nieuwe leider van de omstreden Britse politieke partij UKIP is vanmiddag gewond geraakt bij een ruzie met partijgenoten in Straatsburg. Steven Woolfe kreeg volgens insiders een klap op zijn hoofd. Enige tijd na het incident zakte hij plots in elkaar. Er werd gevreesd voor bloedingen in de hersenen en hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is Woolfe wakker en heeft hij van zich laten horen via een statement. "De CT scan heeft aangetoond dat er geen sprake is van een bloedklonter in de hersenen", klinkt het.

Steven Woolfe was apparently punched by fellow #UKIP MEP Mike Hookem multiple sources report.

De vergadering in het gebouw van het Europees Parlement ging over de leiderschapscrisis binnen de partij en was bedoeld om de lucht te klaren. Bijna alle 24 leden van de UKIP-fractie zouden erbij zijn geweest. De frustraties liepen erg hoog op.



Volgens The Telegraph werd het Woolfe op een gegeven moment te veel, deed hij zijn jasje uit en nodigde hij een collega uit om de zaak buiten de zaal op te lossen. Eenmaal weg van de vergadering zou de politicus een of meerdere flinke klappen hebben gehad.



Woolfe, die vandaag overigens zijn 49ste verjaardag viert, zakte na de klap niet meteen in elkaar. Hij zou collega's achteraf nog hebben verteld dat de vergadering 'moeilijk' was en heeft gestemd over een voorstel in het parlement.



De ruzie ging mogelijk over Woolfe's onthulling deze week dat hij serieus heeft overwogen lid te worden van de Conservatieve Partij. Hij is erg te spreken over de nieuwe, conservatieve premier Theresa May. Toch besloot hij bij UKIP te blijven, waarvoor hij sinds 2014 EU-parlementariër is.

Farage sloeg niet Nigel Farage. © reuters. Het is niet duidelijk wie Woolfe vanmiddag geslagen heeft. Maar volgens The Guardian was het in ieder geval niet de markante oud-leider van de partij, Nigel Farage. Hij zou juist een medestander van Woolfe zijn. "Ik betreur ten zeerste dat Steven Woolfe is ingestort en naar het ziekenhuis is gebracht na een woordenwisseling in een vergadering met Europarlementsleden van UKIP", zo meldde Farage.



Woolfe kondigde deze week aan zich kandidaat te stellen als leider van UKIP. Dat gebeurde nadat de vorige leidster, Diane James, er dinsdag na slechts achttien dagen de brui aan gaf. Sinds haar vertrek neemt haar voorganger Nigel Farage de taak waar. Steven Woolfe is één van de favorieten om het leiderschap over te nemen.