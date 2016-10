Tienjarige jongen vecht voor zijn leven nadat hij in brand werd gestoken door pesters

Bewerkt door: LB

6/10/16 - 14u49 Bron: Houston Chronicla, San Antonio Express

De jongen heeft brandwonden over zijn hele bovenlichaam en ligt in een kunstmatige coma. © kos.

De tienjarige Amerikaanse jongen Kayden Culp vecht voor zijn leven. Twintig procent van zijn lichaam is zwaar verbrand en hij wordt in een kunstmatige coma gehouden nadat hij met benzine werd overgoten en in brand gestoken. Dat gebeurde toen Kayden, een jongen met beperkingen, het voorbije weekend met vrienden aan het spelen was in een park nabij zijn woonplaats. De politie heeft een verdachte aangehouden.