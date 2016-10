Joodse organisaties ontzet: jeugdploeg heet 'Cyclon B'

Door: redactie

6/10/16 - 13u27 Bron: Belga

Lege blikken Zyklon-B in Auschwitz. Oud-premier Elio Di Rupo bracht in 2012 een bezoek aan het vernietigingskamp in Polen. © reuters.

Ophef in Tsjechië, want aan een volleybaltoernooi voor kinderen zou een ploeg deelgenomen hebben onder de naam 'Cyclon B' (of 'Zyklon B'). Joodse organisaties reageren ontzet.