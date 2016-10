Heisa rond volleybalnaam 'Cyclon B'

Door: redactie

6/10/16

Ophef in Tsjechië, want aan een volleybaltoernooi voor kinderen zou een ploeg deelgenomen hebben onder de naam 'Cyclon B' (of 'Zyklon B'). Joodse organisaties reageren ontzet.

De krant 'Pravo' bericht dat joodse organisaties allerminst opgezet zijn met de naam van de volleybalploeg. Met het gifgas Zyklon B hebben de nazi's tijdens de Holocaust immers miljoenen Joden, Sinti en Roma in gaskamers de dood in gejaagd. "Ik ben verrast dat de organisatoren dit niet gestopt hebben", zei Tomas Jelinek, voormalig voorzitter van de joodse gemeenschap in Praag. Zijn dochter nam bij een andere ploeg deel aan het toernooi dat georganiseerd werd voor een goed doel. "Het is schokkend dat de ploeg 'Cyclon B' onder meer tegen een groep van Roma-kinderen heeft gespeeld", aldus Jelinek nog.

Het hoofd van het weeshuis in Praag, dat onder de bewuste naam een team had afgevaardigd en de daaraan verbonden stichting, hebben zich intussen verontschuldigd. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de naam.