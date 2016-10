Kabaal blijkt boeddhistische preek: Fries trekt stekker uit versterker en krijgt celstraf voor heiligschennis

Door: Victor Schildkamp

Klaas Haytema. © AD.

Nederlander Klaas Haytema (30), die in Myanmar werd opgepakt omdat hij tijdens een boeddhistisch ritueel de stekker uit een versterker trok, moet drie maanden de cel in wegens beledigen van de religie. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Ook moet hij 105 dollar boete betalen vanwege het onderbreken van de ceremonie. Haytema overweegt in hoger beroep te gaan.

De boete is inmiddels betaald. De Nederlander uit het Friese Wons zit al 13 dagen vast. Enkele dagen geleden betuigde hij al openlijk spijt. De 13 dagen die hij al in hechtenis heeft gezeten, gaan van de drie maanden cel af. Overigens meldt de Myanmar Times dat het om zes maanden cel zou gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het om drie maanden cel gaat.



Hostel

Haytema was met zijn vriendin op vakantie in het Aziatische land. De versterker hing vlakbij Haytema's kamer in de Four Rivers B&B in de wijk Maha Aung Myay in de stad Mandalay. Vanwege de herrie die de versterker veroorzaakte, liep Klaas omstreeks 10 uur 's avonds naar buiten en trok nietsvermoedend de stekker uit een installatie. Hij was boos omdat hij wakker werd van het lawaai. Gelijk daarna werd het rumoerig voor zijn hostel en werd hij opgepakt.



Naakt op de berg

Haytema is bepaald de eerste Nederlander niet die door een stommiteit in de nesten zit. Meest vergelijkbaar is de zaak van Dylan Snel uit Ankeveen, in juni 2015. Hij liet zich naakt fotograferen bovenop de heilige Maleisische berg Kinabalu. Ook hij werd gepakt voor heiligschennis en moest zich hardop verontschuldigen. De Maleisische rechter liet hem echter gaan met drie dágen cel en 1200 euro boete.