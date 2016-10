Syrisch leger boekt terreinwinst in Aleppo

Door: redactie

6/10/16 - 12u46 Bron: ANP

Regeringstroepen rukken op in de Bustan al-Bashabuurt van Aleppo die in handen was van de rebellen. © afp.

Het Syrische leger heeft vandaag belangrijke terreinwinst geboekt in de zwaar bevochten stad Aleppo. Het veroverde een belangrijk deel van de wijk Bustan al-Basha nabij het centrum, een plek die de rebellen stevig in handen leken te hebben.