De aangrijpende superheldenbegrafenis van 6-jarig slachtoffertje dolle schietpartij 14-jarige

Door: redactie

6/10/16 - 10u46 Bron: BuzzFeed

Dale Hall in Supermanoutfit voor de kist van zijn overleden broertje Jacob. © ap.

Batman, Superman en vele andere stoere capedragende helden, allemaal waren ze aanwezig op de begrafenis van de kleine Jacob Hall (6), een week nadat de kleine jongen werd neergeschoten op de speelplaats van zijn basisschool in South Carolina.

Jacob was op 28 september braafjes aan het spelen op de speelplaats van de Townville Elementary School toen plots de 14-jarige Jesse Osborne, die daarvoor ook al zijn eigen vader had vermoord, het vuur opende. Het jongetje was de enige die bij de dolle raid zwaargewond raakte. Jacob vocht nog heel dapper voor zijn leven, maar verloor de strijd op 1 oktober.