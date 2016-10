Zo groot is schade na orkaan Matthew

Door: redactie

De orkaan Matthew, die de afgelopen week over de Caraïben trok, heeft in Cuba en Haïti al zeker het leven gekost aan 25 mensen. Daarmee is het de hevigste storm in tien jaar tijd. De schade in het getroffen gebied is dan ook enorm. Intussen maken ze zich ook in Florida op voor de komst van Matthew. De storm leidde in het getroffen gebied tot overstromingen. Daardoor werden honderden huizen vernield en was er aanzienlijke schade in de steden. Cholera De autoriteiten en humanitaire organisaties vreesden dat de overstromingen die de orkaan veroorzaakte, ook een opstoot aan cholera zou veroorzaken. Intussen zijn al acht nieuwe gevallen genoteerd.