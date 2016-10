Dodental orkaan Matthew in Haïti loopt op tot 23

Door: redactie

6/10/16 - 08u09 Bron: Belga

Een gewonde vrouw verblijft in een school nadat haar huis verwoest werd. © reuters.

Minstens 23 mensen zijn omgekomen in Haïti na de doortocht van de orkaan Matthew zondag en maandag. Drie mensen zijn als vermist opgegeven. Dat blijkt uit een nog voorlopige balans van de autoriteiten. Ook zijn meer dan 21.000 mensen ondergebracht in tijdelijke opvang.

Bij de balans zijn nog geen gegevens van het department Grand'Anse opgenomen, aldus Edgar Célestin, woordvoerder van de civiele bescherming in Haïti.



Overgangspresident Jocelerme Privert vloog gisteren over het getroffen gebied samen met de Amerikaanse ambassadeur Peter Mulrean en de directrice van de civiele bescherming, Alta Jean-Baptiste, in een toestel van de Amerikaanse kustwacht.



De autoriteiten en humanitaire organisaties vreesden dat de overstromingen die de orkaan veroorzaakte, ook een opstoot aan cholera zou veroorzaaken. Intussen zijn al acht nieuwe gevallen genoteerd.