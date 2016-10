Vader vermoord meisje JonBenét reageert: "Nonsens dat broertje haar doodde"

Patsy en John Ramsey, de ouders van JonBenét. © reuters.

Twintig jaar geleden werd zijn dochtertje van zes, JonBenét Ramsey, met Kerst dood aangetroffen in de kelder van het ouderlijke huis. Vandaag doorbreekt vader John Ramsey in een zeldzame reactie zelf de stilte, nadat een tv-documentaire Burke, het broertje van JonBenét, had aangewezen als de dader en de ouders als de verdoezelaars van de dodelijke woedebui van Burke. "Nonsens", zegt de vader.

© photo_news. © photo_news.

De nooit opgeloste moordzaak van twintig jaar geleden hield de laatste weken de VS (en andere landen) weer helemaal in de ban. Hoe kwam de zesjarige JonBenét Ramsey aan haar einde? In een veelbesproken tv-documentaire concludeerden zeven experts ter zake dat JonBenéts broer van negen, Burke, het meisje destijds wellicht per ongeluk had doodgeslagen. Volgens de deskundigen zetten de ouders daarna een ontvoering in scène die eindigde met de moord op hun dochtertje.



In een radio-interview met een Australisch station reageerde papa John Ramsey hierop: "Dat is gewoon nonsens". Ramsey heeft gemengde gevoelens bij de hernieuwde heisa rond de zaak, omdat die enerzijds allerlei emoties weer oprakelt maar anderzijds blijft het dossier wel levendig. "Dat is belangrijk, ik wil niet dat het vergeten wordt", zei hij. Hij blijft naar eigen zeggen ook hoopvol dat de zaak ooit opgelost wordt.



Maar over de bevindingen van de tv-docu van CBS is hij alvast niet te spreken. "Een schande, we dienen klacht in tegen hen", zegt hij. "Laten we even aannemen dat Burke inderdaad al dan niet per ongeluk JonBenét zou geslagen hebben, zoals CBS beweert. Wat doe je dan als ouder? Zeg je dan: 'Oké, laten we haar nu maar wurgen, laten we een losgeldbrief van drie pagina's schrijven en laten we alles in scène zetten'? Nee, je zou zeggen: 'Laten we haar meteen naar het ziekenhuis brengen'. Hoe kan je nu denken dat een ouder dit niet zou doen? Dat gaat het gezond verstand te boven. Het is nonsens en ik weet niet hoe ik daarop moet reageren."



Ramsey voegde eraan toe dat Burke, die toen amper negen was, zich al snel bewust was van het feit dat de massa hem verdacht. "We probeerden hem af te schermen van de tabloids, maar ik ben er zeker van dat Burke tegen zijn twaalfde of dertiende wel weet had van de geruchten."



Het bizarre interview van Dr Phil met Burke maakte de glimlachende jongen, die inmiddels een volwassen man is, nog meer verdacht. "Ik was onlangs nog bij Burke", zegt John Ramsey. "Ik hield hem in het oog toen hij aan het praten was. Automatisch glimlachte hij tijdens het praten, dat is nu eenmaal Burke."