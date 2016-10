Meisje (7) vertelt buschauffeur dat ze haar ouders niet wakker krijgt: politie vindt hen later dood in huis

Door: redactie

6/10/16 - 07u05 Bron: The Washington Post

Meer dan een dag lang had een zevenjarig meisje uit Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania al geprobeerd om haar ouders wakker te maken, toen ze uiteindelijk op de terugweg van school de chauffeur van de schoolbus alarmeerde.

Omdat ze haar ouders niet 'wakker' kreeg, had het meisje plichtsgetrouw zichzelf aangekleed en was ze alleen naar buiten gegaan om op de schoolbus te wachten. Op school vertelde ze niemand over de situatie thuis. Toen ze aan het einde van de dag weer in de bus naar huis zat, trok ze echter wel de buschauffeur aan de mouw en vertelde ze hem dat ze haar ouders al meer dan een dag niet wakker kreeg.



Kinderbescherming

De man belde daarop de politie, die in het huis de lichamen van Christopher Dilly (26) en Jessica Lally (25) vond. In het huis bevonden zich nog drie jonge kinderen van vijf, drie en negen maanden, die naar het ziekenhuis werden gebracht voor een medische check. Daarna werden ze samen met hun oudere zusje onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst.



Eind vorige maand kreeg een Amerikaanse vrouw na drugsgebruik in het bijzijn van haar kind nog een overdosis in een winkel. Zij kon wel nog gered worden.