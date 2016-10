Belg (20) komt om het leven in Zwitserland

Door: redactie

De twintigjarige Yoran Wouters uit Schilde is vorige maand in het Zwitserse kanton Wallis om het leven gekomen. Vermoedelijk gleed hij tijdens een trektocht die hij alleen maakte uit. Pas twee dagen later werd zijn lichaam gevonden. Dat meldt Het Nieuwsblad.