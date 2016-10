Hartverscheurende beelden: Meisje (2) probeert moeder na overdosis in winkel wakker te krijgen

Door: redactie

6/10/16 - 04u43

video Hartverscheurende beelden uit de Verenigde Staten, waar dit filmpje eind vorige maand om trieste redenen viraal ging. Het toont hoe de 36-jarige Mandy McGowen in een dollarstore knock-out gaat als gevolg van haar drugsgebruik, terwijl ze haar 2-jarige dochtertje bij zich heeft. Het meisje probeert paniekerig haar moeder op alle mogelijke manieren wakker te maken, maar het helpt niet.

Het angstige dochtertje blijft maar proberen om haar bewusteloze moeder wakker te schudden, terwijl de trieste situatie intussen wordt opgenomen door Spaanssprekende winkelbedienden, die ook de ambulance bellen.



Na een tijdje komt een jongen het beeld in gerend die de bewusteloze vrouw herkent, maar niemand ontfermd zich over het kindje tot uiteindelijk de ambulancebroeders komen. Zij weten de vrouw uiteindelijk te redden.



Kinderbescherming

De vrouw, de 36-jarige Mandy McGowen, is nadien aangehouden voor het in gevaar brengen van haar kind, dat haar voorlopig is afgenomen en onder zorg van de kinderbescherming is geplaatst.



De feiten speelden zich af in Lawrence, Massachussets. De staat bevindt zich volgens de politie in de greep van een heroïne-epidemie die zo dodelijk is dat het aantal overdosissen er twee maal zo hoog ligt als in de rest van de Verenigde Staten.