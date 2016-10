Congolese ex-vicepresident (69) overleden in Parijs

Door: redactie

De voormalige Congolese vicepresident Arthur Z'ahidi Ngoma (69) is gisteren overleden in Parijs na een slepende ziekte. Dat meldde de private radiozender Radio Top Congo FM.

Je viens d'apprendre la mort ce jour d mon oncle Arthur Z¿ahidi Ngoma.Il était mon opposant philo mais aussi Parent pic.twitter.com/cLvANgabTH — Tcheta-Bampa Albert (@AlbertTcheta) Wed Oct 05 00:00:00 MEST 2016

Ngoma werd op 18 september 1947 geboren in Kalima, in de provincie Maniema (in het oosten van de Democratische Republiek Congo.



Tijdens de overgangsperiode (2003-2006), na de laatste oorlog, was hij als een van de vier vicepresidenten verantwoordelijk voor sociale en culturele zaken. De overgangsperiode leidde tot de organisatie van de eerste presidentsverkiezingen in juli 2006, waarna Kabila voor het eerst aan de macht kwam.



Tegenstander van Mobutu

Toen hij studeerde aan de universiteit van Lovanium was hij een tegenstander van president Mobutu, die van 1965 tot 1997 aan de macht was. Tussen 1978 en 1998 werkte hij voor de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), waarna hij een politieke carrière startte.