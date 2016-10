Noorwegen wil boerka bannen in onderwijs

Door: redactie

De rechtse regering in Noorwegen is van plan om een verbod in te voeren op het dragen van een boerka of een nikab in lokalen en aula's van scholen, hogescholen en universiteiten. Dat heeft de Noorse minister van Onderwijs Torbjørn Røe Isaksen, van de conservatieve partij Høyre, woensdag bekendgemaakt.