Saoedische tiener gearresteerd om videochat met Amerikaanse

Door: redactie

6/10/16 - 01u21 Bron: newser.com

video Een tiener uit Saoedi-Arabië is in zijn thuisland gearresteerd nadat hij via internet contact zocht met een Amerikaans meisje. De twee spraken elkaars taal niet of nauwelijks en communiceerden daarom in grappige video's met elkaar. De video's werden al gauw door miljoenen mensen binnen en buiten het land bekeken.