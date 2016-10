Vliegtuig geëvacueerd in VS door rokende Samsung Galaxy Note 7

Door: redactie

6/10/16 - 01u12

De telefoon in kwestie, een 'nieuwe' Samsung Galaxy Note 7. © Twitter: @WilliamWave3.

In Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, is gisteren een vliegtuig van Southwest Airlines net voor het opstijgen geëvacueerd, omdat er rook kwam uit een Samsung Galaxy Note 7-smartphone.

Here's the photo of the Samsung REPLACEMENT phone that caught fire on a Southwest plane this morning in Louisville pic.twitter.com/OYwTlxOeta — William Joy (@WilliamWAVE3) Wed Oct 05 00:00:00 MEST 2016

De ongeveer 75 mensen aan boord van het vliegtuig moesten geëvacueerd worden, zo zei de woordvoerster van het vliegtuig aan USA Today.



De Samsung Galaxy Note 7 werd vorige maand wereldwijd teruggeroepen na gevallen van oververhitting van de batterij. Sinds zaterdag wordt het model opnieuw verkocht in Zuid-Korea, voorzien van nieuwe batterijen. In Europa zal dat vanaf 28 oktober het geval zijn.



Oververhit

Vorige maand gaf Samsung toe dat de telefoon die in augustus op de markt werd gebracht in brand kon vliegen tijdens het opladen. Verschillende vliegtuigmaatschappijen verboden hun passagiers daarop om het toestel aan boord te brengen.



Bij het incident van gisteren was het toestel uitgeschakeld, maar raakte het toch oververhit terwijl de bemanning haar veiligheidsdemonstratie deed.



Geluid en rook

"Hij zei dat hij het toestel net had uitgezet, toen het een geluid begon te maken en begon te roken", zo zei Sarah Green, de vrouw van de eigenaar van het toestel aan The Courier-Journal. Volgens Green ging het om een vervangingstoestel, dat haar man kreeg in het kader van het inruilprogramma dat Samsung opzette voor klanten die een Samsung Galaxy Note 7 kochten.



Samsung liet in een verklaring weten niet te kunnen bevestigen dat het om een nieuwe Note 7 ging.