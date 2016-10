Rusland stopt samenwerking met de VS in nucleair onderzoek

Door: redactie

Omwille van de huidige spanningen tussen Rusland en de VS heeft Moskou een overeenkomst met Washington over samenwerking in het nucleair en energieonderzoek stopgezet. De Russische regering noemde woensdag onder andere de herhaaldelijk verlengde sancties van de VS wegens de crisis in Oekraïne als reden. In het akkoord van 2013 werd onder andere de wetenschappelijke samenwerking voor het vreedzaam gebruik van kernenergie geregeld.