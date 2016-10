Eerste Slovaakse president Kovac overleden

Door: redactie

5/10/16 - 23u02 Bron: Belga

Kovac in 1998 in Bratislava. © reuters.

De voormalige Slovaakse president Michal Kovac is vanavond op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

Kovac was een van de medeoprichters van de sinds 1993 onafhankelijke Slovaakse Republiek. Van 1993 tot 1998 was hij de eerste president. Hij overleed aan de gevolgen van een hartfalen. Kovac werd sinds vrijdag in een ziekenhuis in Bratislava verzorgd.



De huidige president Andrej Kiska bracht hulde aan Kovac als verdediger van de democratie in een "gecompliceerd tijdperk", en een man wiens inzet en karakter Slowakije naar de toekomst heeft geleid.