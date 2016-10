Wordt F-35 vervanger F-16?

Door: redactie

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed Martin, constructeur van het F-35-gevechtsvliegtuig, kan de Belgische industrie interessante economische gevolgen bieden, zou ons land kiezen voor de F-35 als opvolger van de verouderende F-16. Dat zei een verantwoordelijke van de groep, Kristi Mayfield, aan VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck tijdens een bezoek aan Fort Worth in de VS. Daar is de productieketen van de F-35 en van de laatste nog te leveren F-16's gevestigd. Bij de contracten kan het gaan om het onderhoud van de F-35 Lightning II en de modernisering tijdens de levensloop van het toestel, die zou moeten duren tot 2070, zei Mayfield. Ze prees de Belgische luchtvaartindustrie. Het bedrijf kent die industrie goed door de samenwerking in het F-16-programma sinds 1975. Lockheed Martin zei, net zoals de andere kandidaten om de vervanger voor de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen te leveren, met ongeduld te wachten op de lancering van de aanbesteding door de regering-Michel, voor 34 nieuwe jachtbommenwerpers die vanaf 2023 moeten worden geleverd. De Belgische overheid besliste vorig jaar om 34 gevechtsvliegtuigen aan te kopen als vervanging voor de huidige 54 F-16's. Die beslissing is bevestigd in de "strategische visie" op Defensie die in juni is goedgekeurd. Voor die aankoop is 3,59 miljard euro opzij gezet. Een regeringsbron verzekerde dat aan de aanbesteding de laatste hand wordt gelegd. De militairen zijn voorzichtiger en stellen dat die aanbesteding "voor Kerstmis" zal gelanceerd worden. Het gaat concreet om vijf toestellen die in de running zijn: de F-35 Lightning II, de F/A-18E/F Super Hornet van Boeing, de Rafale F3R van het Franse Dassault, de JAS-39E Gripen van het Zweedse Saab en de Eurofighter. Naar verwachting wordt in de lente van 2018 het contract getekend. Lockheed tekende al verschillende protocolakkoorden met het oog op de oprichting van "industriële partnerschappen" met verschillende Belgische bedrijven. Eerder stelde de vliegtuigfabrikant dat de eenheidsprijs van de F-35 in 2018 tot 85 miljoen dollar kan zakken.