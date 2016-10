Hartverscheurend: baby slaakt eerste kreet nadat moeder werd geraakt door clusterbom in Aleppo

Door: redactie

5/10/16 - 21u30 Bron: Channel 4 News

This is the amazing moment when a Syrian newborn cries for the first time…after a barrel bomb almost kills his pregnant mother #InsideAleppo pic.twitter.com/dNj3OW3T79 — Channel 4 News (@Channel4News) October 5, 2016

OORLOG IN SYRIE Deze video van Channel 4 News illustreert niet alleen hoe meedogenloos de vatenbommen van het Syrische regeringsleger toeslaan in de stad Aleppo, hij toont ook de vastberadenheid waarmee artsen in erbarmelijke omstandigheden levens proberen te redden. We willen u waarschuwen: de video bevat beelden die sommige kijkers als schokkend kunnen ervaren.