Haiti stelt presidentsverkiezing uit wegens orkaan Matthew

Door: redactie

5/10/16 - 20u56 Bron: Belga

Mannen op een motorfiets steken een overstroomde straat over in Grand Goave. © epa.

De voor zondag geplande presidentsverkiezing in Haiti is wegens de doortocht van orkaan Matthew uitgesteld. De nieuwe verkiezingsdatum zal in de komende dagen bepaald worden. Dat deelde de kiescommissie mee.