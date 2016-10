Weer geheime informatie gestolen: NSA-agent opgepakt

Redactie bewerkt

5/10/16

Hoofdkantoor van de NSA in Fort Meade, Maryland © epa.

Een medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSA is opgepakt voor het stelen van geheime informatie. De man, Harold Thomas Martin, zou onder meer computercodes voor het hacken van buitenlandse regeringsnetwerken hebben ontvreemd. Sommige informatie was "zeer vertrouwelijk", meldt de New York Times.

Martin werd eind augustus gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of hij de informatie ook heeft gedeeld met anderen. Met de ontvreemde codes kon de NSA in netwerken in onder meer Rusland, China, Iran en Noord-Korea inbreken.



Edward Snowden

Het ministerie van Justitie in Washington deelde mee dat de aangehouden 51-jarige verdachte Harold Thomas Martin heet. Martin had krachtens zijn bevoegdheden toegang tot topgeheimen van de NSA. Hij was gedetacheerd door het bedrijf Booz Allen Hamilton. Edward Snowden werkte voor hetzelfde bedrijf.



Snowden downloadde duizenden geheime documenten van de NSA. Hij deelde die in 2013 met journalisten. Uit de informatie bleek onder meer dat de Verenigde Staten op grote schaal mensen afluisteren. Snowden sloeg op de vlucht en belandde in Moskou.



De FBI heeft zes documenten met "gevoelige informatie" in het bezit van Martin gevonden. De papieren zijn in 2014 vervaardigd door "een Amerikaans agentschap". Deze documenten zijn volgens de FBI zeer belangrijk en hebben betrekking op een aantal nationale veiligheidskwesties. Welke dat zijn, werd niet nader toegelicht.