Reynders geen voorstander van sancties tegen regime in onrustig Congo

5/10/16 - 19u43 Bron: Belga

Protestactie tegen president Kabila in Kinshasa op 19 september. © reuters.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) toonde zich vannamiddag geen voorstander van overhaaste sancties tegen het regime in Kinshasa. Eerder op de dag maakte hij al bekend dat de duur van diplomatieke visa voor Congolezen tot 6 maanden beperkt wordt. Verder ging Reynders bij de voorstelling van zijn langverwachte strategienota voor Centraal-Afrika, voorlopig niet, al beloofde hij wel dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken na hun volgende biijeenkomst, op 17 oktober, met "sterke conclusies" zullen komen.

Vorige week voegden de Verenigde Staten twee Congolese generaals toe aan hun sanctielijst. Tegen het hoofd van de politie in Kinshasa liepen al langer Amerikaanse sancties. "Het is moeilijk om als het aankomt op het treffen van sancties nog sneller te gaan dan Amerika", merkte Reynders op. Hij verwees onder meer naar het Iraanse voorbeeld om aan te tonen dat sancties ook na het opheffen ervan de normale gang van zaken nog kunnen bemoeilijken. Individuele verantwoordelijkheden Belgische of Europese sancties zijn er op dit moment dus nog niet, maar de buitenlandminister klopte zich wel op de borst dat hij in april als eerste wees op de indidividuele verantwoordelijkheid van de leden van de veiligheidsdiensten, maar ook van meerderheid en oppositie.

Buitenlandminister Didier Reynders riep na de rellen van 19 en 20 september op tot een onafhankelijk onderzoek naar de individuele verantwoordelijkheid van al wie bij het geweld betrokken was. © epa.

Na de rellen van 19 en 20 september riep Reynders op tot een onafhankelijk onderzoek naar de individuele verantwoordelijkheid van al wie bij het geweld betrokken was. "En daar moeten conclusies uit getrokken worden", klonk het. "De EU bespreekt in de komende weken eventuele maatregelen hierrond, met inbegrip van sancties." Hij beklemtoonde wel dat dat moet gebeuren op basis van de feiten.



"Ten laatste volgend jaar verkiezingen"

Zoals bekend loopt president Joseph Kabila's tweede en volgens de grondwet laatste termijn eind december af. Reynders beaamde dat dit jaar nog verkiezingen organiseren "niet meer mogelijk" is. "Ten laatste in 2017" moeten die verkiezingen volgen, zei Reynders, zonder een exactere deadline te noemen. Eind 2018 maar tot verkiezingen komen, zoals de Congolese kiescommissie aanhaalde als haalbare datum, is echter "niet aanvaardbaar".



Verder haalde Reynders nog aan dat het "misschien niet het beste idee was om in Afrika presidentsverkiezingen op te leggen, met één persoon die alle macht bekleedt". In Europa bestaat enkel in Frankrijk zo'n systeem, "alle anderen zijn parlementaire democratieën".