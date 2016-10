Man ontdekt 'schrijn van moordenaar' in bos

Door: redactie

5/10/16 - 18u53 Bron: nydailynews

Een man filmde tijdens een wandeling in de bossen van Long Island (New York) wat volgens hem het schrijn van een moordenaar is. Hij stootte er op tal van affiches van vermiste personen en de overblijfselen van een schuilhut. De video's van James Rankin zijn al tienduizenden keren bekeken.

Daarop is te zien hoe Rankin, met een mes in de hand, verslag doet van wat hij ziet in het park in Huntington. "Ik kan hier aan mijn einde komen", zo waarschuwt hij de kijker. "Wat is hier in godsnaam aan de hand?"



Aan het eind van de video neemt Rankin de benen. "Ik hoor hier stemmen". Nadat hij zijn ontdekking online zette, contacteerde Rankin de politie. Die liet hem weten dat een man die in de buurt van het park woont de affiches had opgehangen als onderdeel van een Halloweenfeest.



"Als dat Halloween-decoratie is, vraag ik me af waarom ze daar duidelijk al weken of maanden hangen", schrijft Rankin. "Het lijkt me dat de politie de tijd van het jaar als excuus gebruikt".



De affiches met vermiste personen zijn alleszins authentiek, enkele onder hen zijn nog altijd niet terecht. De speurder die de video's van Rankin bekeek, vond de situatie ook "griezelig, zoniet verdacht" en verklaarde tegenover Rankin dat de zaak onderzocht zal worden.