Beruchte maffiabaas na vijf jaar op de vlucht gevonden in geheime bunker in eigen huis

video De Italiaanse politie heeft een al vijf jaar voortvluchtige maffiabaas eindelijk bij de kraag gevat. De 54-jarige Antonio Pelle, alias "Mamma", werd in een bunker onder zijn huis in het stadje Bovalino opgespoord. Dat deelde het persbureau Ansa woensdag mee. Pelle wordt beschouwd als de leider van de 'Ndrangheta die actief is in de omgeving van de in de Italiaanse Laars gelegen stad San Luca.

Ontsnapt

Pelle was in 2011 in het ziekenhuis van Locri gevlucht en moet nog een gevangenisstraf van 20 jaar uitzitten.



Top 10 meestgezochte misdadigers in Italië

Hij staat op de lijst van de 100 meestgezochte misdadigers in Italië, maar was inmiddels opgeklommen naar een plaats in de top tien.



Schuilplaats in eigen huis

De maffiamagistraten uit Reggio Calabria hadden uren nodig om zijn schuilplaats onder zijn huis te vinden, aldus Ansa. Hij werd gevonden in een soort bunker te bereiken via een geheime ingang tussen de badkamer en de kamer van zijn zoon. Op beelden die de politie verspreidde, is te zien hoe de beruchte maffiabaas van achter een kast tevoorschijn komt.



Machtigste maffiaorganisatie van Italië

De in de regio Calabria gevestigde 'Ndrangheta is de machtigste maffiaorganisatie van Italië. Terwijl de Staat na de spectaculaire aanslagen op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992 vooral de Cosa Nostra op Sicilië bestreed, kon de 'Ndrangheta in de schaduw volwassen worden.



Bloedbad voor pizzeria

De Pelle-clan wordt gekoppeld aan het bloedbad in het Duitse Duisburg, waar bij een maffia-vete in augustus 2007 zes mannen voor een pizzeria werden doodgeschoten.