Böhmermann uit scherpe kritiek op Turkse politiek

5/10/16 - 18u49 Bron: Belga

De Duitse komiek Jan Böhmermann (35) heeft het einde van zijn vervolging wegens zijn hekeldicht over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met scherpe kritiek op de Turkse politiek beantwoord. "In vergelijking met wat kritische journalisten, satirici of oppositieleden in Turkije destijds en ook nu nog moeten meemaken, is het hele theater rond de Böhmermann-affaire één grote treurige farce", zei de presentator in een vandaag gepubliceerd YouTube-filmpje.