Portugese ex-premier Guterres volgt Ban Ki-moon op als VN-baas

Door: redactie

5/10/16 - 19u24 Bron: ANP

De keuze voor Guterres kwam als een volslagen verrassing © epa.

De vroegere Portugese premier Antonio Guterres wordt de opvolger van Ban Ki-moon als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij maakte vandaag zelf bekend dat de leden van de Veiligheidsraad hem hebben gekozen.

© epa.

"Ik ben vereerd en gelukkig", tweette Guterres. Eerder op de dag stemde geen van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad tegen Guterres (67). Dat werd als een duidelijke stap richting zijn benoeming gezien. De vijftien leden van de raad stemmen steeds in het geheim over de tien kandidaten.



De in Lissabon geboren Guterres was tussen 1995 en 2002 premier van Portugal names de socialistische partij. In 2005 volgde hij oud-premier Ruud Lubbers op als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. Hij was dat tot vorig jaar.



Verrassing

De aankondiging dat de vijftien leden van de Veiligheidsraad het eens waren over Guterres' benoeming kwam als een verrassing. Algemeen werd verwacht dat de raad zeker tot het eind van deze maand nog zou hebben om het eens te worden over een nieuwe VN-baas.



Onduidelijk is of de Veiligheidsraad nu ook de resolutie al heeft aangenomen om hem officieel te kunnen aanbevelen bij de Algemene Vergadering van de VN. Volgens de Russische ambassadeur bij de VN is er morgen nog een formele stemming.