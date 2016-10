Meer seksmisdrijven tijdens Oktoberfest ondanks lagere opkomst

Door: redactie

Local.de

© epa.

Het aantal seksmisdrijven waarvan aangifte wordt gedaan tijdens het Duitse bierfestival is dit jaar toegenomen, ondanks de lagere opkomst en de verhoogde veiligheidsmaatregelen. In München werden 31 seksuele misdrijven aangegeven bij de politie, in vergelijking met 21 vorig jaar.