Rusland stuurt twee korvetten met kruisraketten naar Middellandse Zee wegens spanningen met VS

5/10/16 - 16u24 Bron: Belga

Rusland heeft twee korvetten bewapend met kruisraketten naar de Middellandse Zee gestuurd om er de Russische vloot te versterken. Dat heeft een woordvoerder van de Russische Vloot in de Zwarte Zee woensdag gezegd aan het persagentschap Ria-Novosti. Dat doet het land wegens de toegenomen spanningen rond de situatie in Syrië.

Het gaat om de korvetten Serpukhov en Zeleny Dol, die met kruisraketten van het type Kalibr zijn uitgerust. Ze hebben maandag de haven in Sebastopol, op de Krim, verlaten en "zullen vanavond de Middellandse Zee binnenvaren", zegt de woordvoerder. Daarnaast zou ook het enige Russische vliegdekschip, de Admiraal Koeznetsov, op weg zijn naar de regio, waar hij in de loop van oktober zou moeten aankomen. De huidige vloot in de Middellandse Zee bestaat al uit een tiental schepen.

Raketafweersysteem

De aankondiging komt er bij toegenomen spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland rond de situatie in Syrië en een dag nadat bekend was geraakt dat het Russische leger in Tartous, een havenstad in het westen van Syrië, het geavanceerde raketafweersysteem S-300 heeft ontplooid. Rusland ontplooide dat naar eigen zeggen om "de basis van de marine en de schepen voor de kust te beschermen". "Het is een uitsluitend defensief systeem en vormt voor niemand een bedreiging."