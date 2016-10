Vader van na geboorte overleden baby doodt kinderarts met machete

Door: redactie

5/10/16 - 16u02 Bron: Belga

De vader van een na de geboorte overleden meisje zou in China de verantwoordelijke kinderarts met een machete gedood hebben. De 34-jarige dokter liep zware verwondingen op aan het hoofd en het lichaam, aldus lokale media. Chirurgen probeerden in de stad Laiwu in het oosten van het land vijf uur lang tevergeefs het leven van hun collega te redden.

De vermoedelijke dader voelde zich volgens mediaberichten beledigd over hoe de arts met zijn kind was omgegaan. Het meisje stierf aan de gevolgen van een longontsteking twee dagen na haar geboorte. De vermoorde arts had de familie over de doodsoorzaak van de baby op de hoogte gebracht. Maandag keerde de vader met een dolk en een machete naar het ziekenhuis terug en viel de kinderarts aan, die net zijn nachtdienst had beëindigd.



In China komt het wel vaker tot gewelddadige aanvallen in ziekenhuizen. In mei 2015 gaven bij een peiling van de Chinese Artsenfederatie 13 van de bevraagde dokters aan door patiënten te zijn verwond, aldus de krant People's Daily.