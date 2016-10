Conclusie VN: hulpkonvooi in Aleppo getroffen door luchtaanval

Door: redactie

5/10/16 - 14u29 Bron: AD

© afp.

Syrië De aanval op een Rode Kruis-konvooi vorige maand in Aleppo werd uitgevoerd door gevechtsvliegtuigen. Dat zegt UNOSAT, een VN-instantie gespecialiseerd in analyse van satellietbeelden. Er vielen toen twintig doden.

© ap.

"Aan de hand van onze analyse hebben we vastgesteld dat het een luchtaanval was en volgens mij hebben diverse andere bronnen dat bevestigd'', zei Lars Bromley van UNOSAT vandaag. "Om vast te stellen of iets een luchtaanval was, kijk je doorgaans naar het type krater en hoe groot die is", aldus Bromley. Hij zei dat de krater bij deze aanval 'vrijwel zeker door uit de lucht gedropte munitie' werd veroorzaakt, en niet door bijvoorbeeld beschietingen met artillerie- of mortiergranaten.



Bij de aanval op het konvooi van het Rode Kruis, dat levensmiddelen naar noodlijdende inwoners van het zwaargetroffen Aleppo wilde brengen vlak na het staakt-het-vuren, vielen twintig doden. Onder hen hulpverleners van hulporganisatie Rode Halve Maan en de chauffeurs van de vrachtwagens. Het hulpkonvooi bestond uit 31 vrachtauto's en een mobiel ziekenhuis. Zeker achttien auto's, een groot deel van de hulpvoorraden en het ziekenhuis werden verwoest.



VS versus Rusland

Er wordt al weken gebekvecht over wie achter de aanval zit. Rusland wordt door de Verenigde Staten aangewezen, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid. De Russen zeggen dat de door de VS gesteunde rebellen die het gebied beheersen achter de aanval zitten.



Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN liet vorige week al weten dat hij een onderzoek instelt. Hij riep alle partijen in het conflict in Syrië op om mee te werken. UNOSAT deed geen uitspraken over de schuldvraag. Bromley: "Wij zijn neutraal. We hebben geen politieke belangen, we benoemen enkel de feiten."