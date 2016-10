Hij miste geen enkele dag les in de middelbare school. En nu heeft hij er ongelofelijk veel spijt van

Koen Van De Sype

Je best doen wordt niet altijd beloond. Die les leerde Sam Stannard (16) uit het Britse Brighton op een minder leuke manier. Hij miste tijdens hele zijn middelbare school geen enkele les, maar won geen enkele keer de Apple iPad die daar elk jaar voor verloot werd. En nu hij zijn studie heeft afgerond, schonk zijn school hem bij wijze van beloning voor zijn opmerkelijke prestatie... een pen.

Geef toe: niet veel jongeren zullen het hem nadoen. Sam Stannard offerde zelfs vakanties met zijn familie op en kwam zelfs ziek naar school om toch maar geen enkele les te missen. Want hij wist dat er een mooie beloning kon wachten. Maar die kwam er nooit. En nu heeft hij spijt.



"De school had hem de iPad dit jaar moeten geven", vertelt zijn vader Lee (52). Maar de Portslade Aldridge Community Academy kwam niet over de brug. Of toch niet helemaal, want ze gaven de jongen wel een oorkonde en een pen. "Hij was echt teleurgesteld, na al zijn moeite."



"Ons gezin gaat bijna elk jaar skiën", vertelt Sam zelf. "Dit jaar was dat in februari, maar ik ging niet mee. Elke keer was ik bij de kanshebbers op de iPad en nooit werd ik gekozen. Ik had pech. Zo gaat dat nu eenmaal, zeker? Had ik het geweten, dan was ik toch mee gaan skiën."