Politie probeert hysterie rond griezelige clowns in te dijken: "Schiet ze niet zomaar neer"

Koen Van De Sype

5/10/16 - 08u16 Bron: The Independent, Facebook

© Instagram newhavenclown.

Meer dan 40 vragen op sociale media en een paar dozijn telefoontjes in één dag tijd: de politie van de Amerikaanse staat Utah wordt bedolven onder de meldingen van ongeruste bewoners. Sinds enkele maanden is er in Amerika een echte hysterie ontstaan rond... clowns. Ze worden op heel wat plaatsen gespot en zouden proberen kinderen mee te lokken.

De ordehandhavers benadrukken wel dat ze meldingen serieus blijven nemen, maar waarschuwen ook om niet alles te geloven wat over clowns wordt verteld. Ze waarschuwen mensen die zich als clown willen verkleden met de bedoeling mensen schrik aan te jagen en achterna te zitten, dat ze strafbaar zijn.



Kinderen

De meldingen over griezelige clowns komen vooral uit de staten North Carolina, South Carolina, Georgia en Alabama. Het gaat om mensen die starende clowns zien staan langs de kant van de weg of die clowns willen aangeven die kinderen mee zouden proberen te lokken.