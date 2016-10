92-jarige schrijft liedje voor countryidool: hij neemt het op en produceert het

Door: redactie

5/10/16 - 05u12 Bron: YouTube, The Guardian

video De 92-jarige Lyndell Rhodes is aan een late carrière als songwriter begonnen. De Amerikaanse vrouw schreef een liedje voor haar idool, countryzanger Willie Nelson dat haar zoon naar hem opstuurde. Tot haar grote verrassing was de zanger zo gecharmeerd van het liedje dat hij het opnam en wellicht in zijn nieuwe album opneemt.