"Ik ben geen slecht mens": man die verloofde vermoordt voor ogen dochtertje excuseert zich op Facebook

Koen Van De Sype

5/10/16 - 06u59 Bron: Daily Mail, News Channel 5, Tennessean, FOX 17

© Allen County Sheriff's Office/Facebook.

"Sorry, jongens. Ik ben langzaam tot op dit punt gedreven. Ik heb mezelf ook ontgoocheld." Met die woorden heeft Ethan Reid (23) zich in een Facebookpost verontschuldigd voor de moord op zijn verloofde Kaylah Hodges (20). Hij schoot haar dood in Scottsville in de Amerikaanse staat Kentucky voor de ogen van hun zeven maanden oude baby.

© Facebook Ethan Reid. Reid was maandagavond opgedaagd aan het huis van zijn schoonmoeder en had zijn wagen voor de voordeur geparkeerd. Vervolgens ging hij met een jachtgeweer naar binnen, volgens het Allen County Sheriff's Office. De moeder van het slachtoffer - April Riley - was aanwezig en haar zou hij naar buiten gewerkt hebben via de achterdeur. Volgens het politierapport zou de vrouw geprobeerd hebben het kind meer te nemen. Het kleine meisje bleef uiteindelijk ongedeerd.



Veranda

De man zou Hodges daarna door het huis gevolgd zijn tot aan de voordeur. Haar moeder hoorde vervolgens lawaai en zag haar dochter op de grond vallen op de veranda voor het huis, terwijl Reid naast haar stond. Ze bleek een schotwonde te hebben en overleed later in het ziekenhuis. Een buur die de commotie had gehoord, kwam kijken en kon Reid overmeesteren tot de politie arriveerde. Daarbij liep de dader een hoofdwonde op. Na verzorging in het ziekenhuis werd hij naar Allen County Jail gebracht. Hij zou na de moord ook enkele keren geprobeerd hebben zelfmoord te plegen. Lees ook Brand NICC om bewijsmateriaal dubbele moord te vernietigen?

Verdachte in moord op Brits parlementslid Jo Cox weigert te antwoorden op schuldvraag

Moordproces oppositieleider Boris Nemtsov begonnen in Moskou © Facebook Kaylah Hodges.