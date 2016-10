Door: redactie

5/10/16 - 06u04 Bron: vtmnieuws.be

video

Running mates Tim Kaine en Mike Pence zijn in Virginia voor de eerste en enige keer in debat gegaan in de race naar het Witte Huis. Het werd een scherp debat, maar zoals verwacht draaide het vooral rond de presidentskandidaten Clinton en Trump zelf. Vooral de running mate van Clinton, Tim Kaine, viel Trump geregeld aan.