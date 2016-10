Kabila bevestigt dat verkiezingen worden uitgesteld

Door: redactie

De Congolese president Joseph Kabila heeft gisteren tijdens een bezoek aan Tanzania bevestigd dat de verkiezingen, die gepland waren voor november, zullen worden uitgesteld. Dat meldt de televisiezender France 24, die wordt geciteerd door de Agence de presse associée (APA). Over wanneer de verkiezingen wel georganiseerd worden, gaf Kabila geen informatie.

De Congolese kiescommissie meldde zaterdag dat ze de presidentsverkiezingen wil uitstellen tot eind 2018. Kabila verklaarde dat het land zich beter moet voorbereiden op de verkiezing, en stelde dat tot 10 miljoen kiezers niet ingeschreven waren op de kieslijsten. Zij zouden kunnen overgaan tot geweld als ze niet mogen deelnemen aan de verkiezing, aldus Kabila in een onderhoud met zijn Tanzaniaanse collega John Magufuli. Het is daarom beter dat de verkiezingen goed worden voorbereid en ze uit te stellen, zei hij volgens de website 7sur7.cd.



Manifestatiees

Op 19 en 20 september kwamen in verschillende Congolese steden tientallen mensen om het leven tijdens manifestaties die werden georganiseerd door de oppositie, die eist dat Kabila vertrekt na het einde van zijn tweede termijn op 19 december. Zijn tegenstanders beschuldigen hem ervan er alles aan te doen om toch aan de macht te blijven.



Inclusieve dialoog

De Rassemblement, de verenigde Congolese oppositie, liet dinsdag nog weten dat ze bereid is om een "echte inclusieve dialoog" te voeren met de afgevaardigden van de "nationale dialoog", die bijeen werd geroepen door president Kabila. Een belangrijk onderwerp wordt de kalender van de verkiezingen, want "vanaf 19 december zullen alle instellingen met een verkozen mandaat al hun legitimiteit hebben verloren", klinkt het. Om druk te zetten dat er wel degelijk een echte dialoog zal plaatsvinden, roept de oppositie op om op 19 oktober opnieuw te manifesteren.