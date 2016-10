Amerikaanse kustgebieden roepen noodtoestand uit voor orkaan Matthew

Door: Redactie

Extra lange rijen bij de tankstations in South Carolina nadat kustbewoners zijn opgeroepen te evacueren. © reuters.

In verschillende Amerikaanse kustgebieden is de noodtoestand afgekondigd in afwachting van orkaan Matthew. Die raast nu boven het Caraïbisch gebied en heeft vooral Haïti zwaar getroffen.

Hevige modderstromen in Haïti na orkaan Matthew. © epa. Minstens 10.000 Haïtianen verblijven in opvangcentra. Volgens de Verenigde Naties heeft de orkaan voor de hevigste humanitaire crisis in Haïti gezorgd sinds de aardbeving in 2010. Er is nauwelijks communicatie mogelijk met de zwaarst getroffen gebieden. Huizen zijn verwoest, ziekenhuizen overstroomd en er is een tekort aan drinkwater.



In het straatarme Haïti wonen nog veel mensen in tijdelijke onderkomens nadat ze hun huis verloren bij de aardbeving. Toen kwamen 200.00 mensen om het leven. Er is nu melding van minstens één dode door orkaan Matthew maar dat aantal kan nog oplopen. In de Dominicaanse Republiek zijn minstens vier mensen door de orkaan om het leven gekomen. Lees ook Zeker negen doden door orkaan Matthew

