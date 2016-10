Meer dan 22 doden op vluchtelingenboot voor Libië

Door: redactie

5/10/16 - 01u27 Bron: Belga

Migranten rennen over dode lichamen heen terwijl ze gered worden door leden van de ngo Proactiva Open Arms. © afp.

Meer dan 22 vluchtelingen zijn gisteren omgekomen op een gammele boot voor de kust van Libië, waarin een duizendtal mensen opeengepakt zaten. De meesten raakten verstikt, zo stelde een fotograaf van persagentschap AFP vast, die aan boord van het schip kon gaan.

"Het was een houten boot waarop duizend mensen zaten, verspreid over drie verdiepingen. Ik ben aan boord gegaan en heb 22 doden geteld, maar het zijn er ongetwijfeld meer", aldus fotograaf Aris Messinis. Hij vaarde mee met de Astral, een schip van de Spaanse ngo ProActiva Open Arms.



De reddingswerkers van de Astral maakten gisterenavond rond 22 uur plaats voor de Italiaanse marine, die de overlevenden en de lichamen ophaalden. Astral begon gisteren al in de vroege ochtend met de reddingsoperaties en werkte tot de avond door.



Aanvankelijk stond de ngo er alleen voor, omdat vele reddingsschepen op weg waren naar Italië om de meer dan 6.000 vluchtelingen af te zetten die maandag gered werden. Vanaf gisterenmiddag kreeg de Astral de hulp van de Italiaanse kustwacht. "Er was paniek aan boord, er waren mensen die in het water sprongen", zo vertelde de fotograaf.



Lokaliseren en beveiligen

Zoals vele privéreddingsboten is de Astral te klein om vluchtelingen aan boot te brengen. Ze beperkt zich daarom tot het lokaliseren en beveiligen van de vluchtelingenboten. Dat doet ze door reddingsvesten uit te delen, te zorgen voor de meest zieke mensen, en te proberen paniek te voorkomen alvorens de vluchtelingen naar grotere boten overgebracht kunnen worden.



Volgens de Italiaanse kustwacht, die de noodhulp in de internationale wateren voor de kust van Libië coördineert, werden er gisteren een dertigtal vluchtelingenboten waargenomen in het gebied.