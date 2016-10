Nieuw-Zeelandse politie gaat los in de lift

Door: redactie

5/10/16 - 00u49 Bron: stuff.co.nz

video Nadat de Nieuw-Zeelandse politie enkele maanden geleden al vriend en vijand verbaasde met hun dansje op de muziek van 'Running Man', komen ze nu met een filmpje van agenten die in de lift gaan jammen.

De agenten stappen op verschillende niveaus in en maken muziek met hun handen, voeten, de muren en kleine instrumentjes. Zal deze video ook worden nagedaan door politiekorpsen over de hele wereld, zoals de 'Running Man Challenge'-video, die viraal ging en politiekorpsen van New York tot Miami inspireerde tot een dansje?