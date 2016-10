Duif met dreigbrief voor Indiase premier gearresteerd

Door: redactie

4/10/16

Indiase grenswachters hebben een duif aangehouden die vermoedelijk uit Pakistan kwam. De duif droeg een dreigbrief gericht aan de Indiase premier Narendra Modi. De brief was in het Urdu geschreven, een Pakistaanse taal.

"Modi, zie ons maar niet als hetzelfde volk dat we waren in 1971 (tijdens de Indiaas-Pakistaanse oorlog, red.). Nu is elk kind klaar om te strijden tegen India".



De grijze duif werd zondag onderschept door de Indiase grenswacht nabij Simbal, zo meldt The Times of India. Politie-inspecteur Ramesh Kumar verklaarde dat de vogel was "aangehouden". "We onderzoeken de zaak", voegde hij eraan toe.



Ballonnen

In dezelfde regio werden zaterdag gelijkaardige boodschappen aan Modi ontdekt, die vast zaten aan ballonnen. In september werd een witte duif gevangen met een papiertje "met enkele woorden in Urdu".



De voorbije maanden is de historisch gespannen relatie tussen India en Pakistan geëscaleerd.



De oorlog van 1971 was één van de vele conflicten tussen de buurstaten. Die oorlog duurde 13 dagen en kwam ten einde met de overgave van Pakistan en de creatie van Bangladesh, dat zich afscheurde van Pakistan. Het Pakistaanse leger verloor meer dan 9.000 soldaten in het conflict, 93.000 werden gevangen genomen. Aan Indiase zijde vielen tussen 2.500 en 4.000 doden.