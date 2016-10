Jemenitische rebellen vormen parallele regering van 'nationale verzoening'

Door: redactie

5/10/16 - 03u07 Bron: Belga

Houthi-rebellen in Jemen. © epa.

De sjiitische Houthi-rebellen, die een deel van Jemen controleren, waaronder de hoofstad Sanaa, hebben een regering van "nationale verzoening" gevormd. Die regering staat parallel tegenover het kabinet in ballingschap van president Abd Rabbo Mansour Hadi.

De regering in Sanaa wordt geleid door gouverneur Abdelasis Saleh Habtur en telt 27 ministers, aldus de Hoge Politieke Raad, die eind juli werd opgericht door de rebellen en hun bondgenoten, de aanhangers van ex-president Ali Abdallah Saleh. Habtur was gouverneur van Aden tot 2015, tot de stad werd ingenomen door de Houthi's en maakt deel uit van het bestuur van de partij Algemeen Volkscongres van Saleh.



Scherp

De nieuwe regering zet het conflict met de regering in ballingschap van president Mansoer Hadi nog meer op scherp en de aankondiging volgt maar enkele dagen nadat de presidenten van beide kampen nog hadden samengezeten met de speciale gezant van de Verenigde Naties. Begin augustus vonden er vredesgesprekken plaats maar die draaiden op niets uit.



Saoedi-Arabië

De Jemenitische hoofdstad Sanaa is sinds september 2014 in handen van de sjiitische Houthi-rebellen. De soennitische regering op de vlucht krijgt de steun van grote buur Saoedi-Arabië. Door het conflict tussen de regering en de aanhangers van Saleh kwamen al meer dan 6.700 mensen om het leven, en sloegen minstens 3 miljoen mensen op de vlucht.