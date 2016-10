Yahoo doorzocht e-mails van klanten op vraag van de Amerikaanse overheid

Door: redactie

Yahoo heeft vorig jaar software ontwikkeld en gebruikt om binnenkomende e-mails van klanten te onderzoeken op specifieke informatie. Dit was een verzoek van Amerikaanse veiligheidsdiensten, stellen specialisten vandaag tegen Reuters.

Miljoenen mailtjes van Yahoo-gebruikers zijn gescand middels dit programma. Het is nog onduidelijk waarop de mails precies zijn gescand en ook niet of ze Yahoo vroegen te checken op bepaalde woorden of symbolen.



Het is de eerste keer dat een provider heeft ingestemd met spioneren in opdracht van de overheid. Alle berichten die accounthouders kregen toegestuurd werden gecontroleerd, in tegenstelling tot de mails die al waren opgeslagen.



Yahoo maakte vorige maand nog bekend dat de persoonlijke gegevens van 500 miljoen gebruikers in 2014 bij een cyberaanval zijn gestolen. De slachtoffers zijn door Yahoo geïnformeerd en hun accounts zijn geblokkeerd.