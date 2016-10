Franse overheid bestelt TGV's voor gewoon spoor om fabriek te redden

Door: redactie

De Franse overheid heeft TGV's besteld om die op gewone sporen te laten rijden én om het bedrijf Alstom-Belfort van de sluiting te redden.

De Franse overheid heeft TGV's besteld om die op gewone sporen te laten rijden én om het bedrijf Alstom-Belfort van de sluiting te redden. De 15 treinen gaan 450 miljoen euro kosten en zullen voorlopig tussen Bordeaux en Nice op een normale spoorbaan rijden. Ze leveren de fabriek in Belfort, waar 480 mensen werken, werk op voor de komende vier à vijf jaar. Dat meldt het Financieele Dagblad.

De vakbonden en de bedrijfsleiding reageerden opgetogen. Maar er zijn ook vragen. Over de merkwaardige 'boemel TGV's' in de eerste plaats. Deze treinen, die een topsnelheid hebben van 320 km/u, zullen jarenlang gebonden zijn aan trajecten waar 200 km/u het maximum is. De bedoeling is dat ze jaren later verhuizen naar hogesnelheidslijnen die nog niet klaar zijn.